Пермские депутаты по просьбе мэра сняли с повестки вопрос о тарифах на пассажирские перевозки

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Пермский проездной (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Прикамья

Пермские депутаты по просьбе мэра сняли с повестки вопрос о тарифах на пассажирские перевозки

Депутаты Пермской городской думы отложили рассмотрение вопроса "О порядке утверждения регулируемого тарифа, стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа", передает корреспондент Накануне.RU.

С просьбой отложить рассмотрение вопроса к депутатам обратился глава города Дмитрий Самойлов.

"Это часть очень серьезной системной работы, которая, в целом, в городе выполняется городской управленческой командой в рамках перехода на новую транспортную модель. Мы восстанавливаем влияние муниципалитета на рынке перевозок общественным транспортом. Это получается, в том числе, благодаря тому, что мы закупили новые автобусы, которые сегодня работают в городе, решаем задачи обновления подвижного состава, снижения его аварийности. При этом мы в составе рабочей группы разработали достаточно передовую структуру тарифного меню. За это хочу поблагодарить членов рабочей группы. Но поступили многочисленные предложения от депутатского корпуса и рабочей группы продолжить проработку решения. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса на сентябрьское заседание пермской гордумы", - обратился к депутатам мэр города.

Он поручил своему заму Людмиле Гаджиевой активизировать эту работу.

В итоге рассмотрение проекта было отложено: "за" перенос высказались 27 депутатов, "против" - один, воздержались двое.

Напомним, одним из нововведений новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Перми должно было стать появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет действовать как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом.

По проекту, сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Также в части льготных проездных документов планируется нововведение: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов
будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

Проект получил положительное заключение от городской прокуратуры. Также он рассматривался на заседании рабочей группы, с депутатами, экспертами, председателями лиги председателей ТОС. В скором времени проект ждет обсуждение на площадке ОНФ со студенческим сообществом. Также инициативу одобрил комитет по экономическому развитию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские депутаты по просьбе мэра сняли с повестки вопрос о тарифах на пассажирские перевозки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: проезд в общественном транспорте, стоимость, дума перми, безлимитный проездной, транспортная карта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 18.09.2019 09:10 Мск Путин представил пермской гордуме методику формирования тарифов на проезд в общественном транспорте
Ранее 10.09.2019 13:45 Мск Администрация Перми внесла в думу новую методику формирования тарифа на проезд

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2019 11:39 Мск В пермский общественный транспорт могут вернуться безлимитные проездные
Ранее 15.08.2019 09:31 Мск Проект о повышении стоимости проезда в Перми отозван из городской думы
Ранее 12.08.2019 08:23 Мск В Перми со следующего года подорожает проезд в общественном транспорте

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети