Пермские депутаты по просьбе мэра сняли с повестки вопрос о тарифах на пассажирские перевозки

Депутаты Пермской городской думы отложили рассмотрение вопроса "О порядке утверждения регулируемого тарифа, стоимости проездных билетов на перевозку пассажиров и багажа", передает корреспондент Накануне.RU.

С просьбой отложить рассмотрение вопроса к депутатам обратился глава города Дмитрий Самойлов.

"Это часть очень серьезной системной работы, которая, в целом, в городе выполняется городской управленческой командой в рамках перехода на новую транспортную модель. Мы восстанавливаем влияние муниципалитета на рынке перевозок общественным транспортом. Это получается, в том числе, благодаря тому, что мы закупили новые автобусы, которые сегодня работают в городе, решаем задачи обновления подвижного состава, снижения его аварийности. При этом мы в составе рабочей группы разработали достаточно передовую структуру тарифного меню. За это хочу поблагодарить членов рабочей группы. Но поступили многочисленные предложения от депутатского корпуса и рабочей группы продолжить проработку решения. Предлагаю перенести рассмотрение вопроса на сентябрьское заседание пермской гордумы", - обратился к депутатам мэр города.

Он поручил своему заму Людмиле Гаджиевой активизировать эту работу.

В итоге рассмотрение проекта было отложено: "за" перенос высказались 27 депутатов, "против" - один, воздержались двое.

Напомним, одним из нововведений новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Перми должно было стать появление транспортной карты для нельготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет действовать как на определенное количество поездок, так и в виде проездного с разным периодом действия: от суток до года. Размер скидки будет дифференцироваться в зависимости от длительности периода использования проездного: от 25% при приобретении проездного на месяц до 40% при приобретении на год. Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом.

По проекту, сохранятся и все виды льготных проездных документов: для школьников, студентов, пенсионеров. Также в части льготных проездных документов планируется нововведение: минимальное количество поездок будет составлять 30 единиц, а для школьников и студентов

будут предусмотрены безлимитные проездные документы.

Проект получил положительное заключение от городской прокуратуры. Также он рассматривался на заседании рабочей группы, с депутатами, экспертами, председателями лиги председателей ТОС. В скором времени проект ждет обсуждение на площадке ОНФ со студенческим сообществом. Также инициативу одобрил комитет по экономическому развитию.