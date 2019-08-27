18 Сентября 2020
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Уральские авиалинии мерч (2019) | Фото:instagram.com/ural_airlines

"Уральские авиалинии" выпустили футболки с "кукурузным полем"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила мерч к истории с "чудом на кукурузе": футболки с фразой "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Этими словами пассажиров аварийно севшего в поле A321 бортпроводник напутствовал во время эвакуации с места ЧП.

"Чудо на кукурузе" перевозчик, надо отметить, монетизирует не первым. Так, один предприимчивый россиянин уже пытался продавать "ту самую кукурузу", ну а футболки с этой фразой и похожим принтом ранее выпустил телеканал RT, который вообще славится ситуационным оффлайн-маркетингом. Кстати, глава канала Маргарита Симоньян говорила, что футболки расходятся как горячие пирожки.

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Футболки от "Уральских"

Ð£Ñ€Ð°Ð»ÑŒÑÐºÐ¸Ðµ Ð°Ð²Ð¸Ð°Ð»Ð¸Ð½Ð¸Ð¸ Ð¼ÐµÑ€Ñ‡|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/ural_airlines

Кстати, авиакомпания тоже не против хайпануть на початках: "Приобрести товар можно в официальном интернет-магазине "Уральских авиалиний" ссылка на товар в описании профиля. БОНУС Первому заказавшему мы также отправим початок кукурузы с того самого поля, где приземлился наш Airbus A321".

Стоит отметить, что у "Уральских авиалиний" "кукурузная" футболка стоит 700 руб., у RT – 1190 руб.

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Футболки от RT

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"Уральские авиалинии" выпустили футболки с "кукурузным полем"

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Теги: уральские авиалинии, чудо на кукурузе, футболки с кукурузой, мерч, rt



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