"Уральские авиалинии" выпустили футболки с "кукурузным полем"

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выпустила мерч к истории с "чудом на кукурузе": футболки с фразой "Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы". Этими словами пассажиров аварийно севшего в поле A321 бортпроводник напутствовал во время эвакуации с места ЧП.

"Чудо на кукурузе" перевозчик, надо отметить, монетизирует не первым. Так, один предприимчивый россиянин уже пытался продавать "ту самую кукурузу", ну а футболки с этой фразой и похожим принтом ранее выпустил телеканал RT, который вообще славится ситуационным оффлайн-маркетингом. Кстати, глава канала Маргарита Симоньян говорила, что футболки расходятся как горячие пирожки.

Футболки от "Уральских"

Кстати, авиакомпания тоже не против хайпануть на початках: "Приобрести товар можно в официальном интернет-магазине "Уральских авиалиний" ссылка на товар в описании профиля. БОНУС Первому заказавшему мы также отправим початок кукурузы с того самого поля, где приземлился наш Airbus A321".

Стоит отметить, что у "Уральских авиалиний" "кукурузная" футболка стоит 700 руб., у RT – 1190 руб.

Футболки от RT