Робот Федор извинился за долгую стыковку к МКС - "застрял в пробке"

Человекоподобный робот Федор, прилетевший в корабле "Союз МС-14", успешно пристыковавшемся к Международной космической станции, попросил прощения за вынужденную задержку.

Напомним, первая попытка пристыковать "Союз" к МКС была в субботу, 24 августа. Однако при сближении станции и корабля космонавты почувствовали необычные вибрации, и процесс был остановлен. "Союз" с Федором отвели на безопасное расстояние.

В итоге стыковка произошла в 06:08 мск 27 августа. Сейчас экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между кораблем и станцией.

Как пишет Infox.ru, в Твиттере "Федора" после стыковки появилось следующее сообщение: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы".

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что оборудование, из-за которого "Союз" не мог пристыковаться к МКС, было не российского производства.