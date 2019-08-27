Инфляция в Курганской области в июле сложилась на уровне российской

Центробанк опубликовал показатели инфляции в регионах Урала.

В июле этого года ниже общероссийских показателей уровень инфляции был только в Тюменской и Челябинской областях - с показателями 3,1% и 4% соответственно.

Как сообщили Накануне.RU в Отделении по Курганской области Уральского главного управления ЦБ РФ, в Зауралье инфляция за июль сложилась на уровне российской - 4,6%.

На Среднем Урале, к примеру, инфляция в июле замедлилась сильнее, чем в других регионах УрФО, но осталась выше общероссийского показателя - 5,1%.