К Boeing подали первый иск из-за "приземления" 737 MAX. Истец – "дочка" Ростеха

К американской авиастроительной корпорации Boeing подали первый иск из-за ситуации с "приземлением" самолетов типа 737 MAX. Первопроходцем стала "дочка" российской госкорпорации Ростех – лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", пишет газета Financial Times.

Истец недоволен задержкой заказа на 35 самолетов Boeing 737 MAX.

Отказываться от заказов перевозчики начали из-за туманных перспектив самолета: с весны он не летает и не поставляется авиакомпаниям, точных дат допуска в небо тоже нет (хоть и есть надежда на получение разрешения до конца 2019 года). Издание отмечает, что в иске "Авиакапитал-Сервис" указывает на "утаивание корпорацией критической информации" от американского авиарегулятора – Федерального управления гражданской авиации (FAA). В иске, поданном в окружной суд округа Кук в Чикаго, утверждается, что Boeing "намеренно" не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, включая "Авиакапитал-Сервис", с целью побудить их купить самолет.

Известно, что у "Авиакапитал-Сервис" есть договор купли-продажи с Boeing на поставку 50 самолетов 737NG и опцион на покупку 35 самолетов – все в интересах "Аэрофлота".

В иске лизинговая компания требует расторгнуть договор на заказ 35 самолетов и возместить ей $110 млн.

Напомним, регуляторы всех стран "приземлили" Boeing 737 весной – после второй за полгода катастрофы данного типа. В двух катастрофах погибли 346 человек, есть основания считать, что причиной стал дефект ПО самолета. Кроме того, в ходе расследования и проверок были выявлены еще несколько дефектов, в том числе связанные с работой автопилота.