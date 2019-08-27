Ливень затопил дороги Владивостока: нарушена работа общественного транспорта

Во Владивостоке из-за сильного ливня оказались подтоплеными многие улицы, с нескольких косогоров сошли сели. Как сообщает администрация города, менее чем за три часа выпало 50 мм осадков.

Из-за подъема воды на некоторых участках городских магистралей и щебня, который нанесло с дорог и откосов, замедлено движение трамваев и троллейбусов.

Глава города Олег Гуменюк поручил городским службам принять все необходимые меры по оперативному устранению последствий непогоды.

По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня осадки во Владивостоке сохранятся. Сильный дождь будет сопровождаться грозой.

Напомним, штормовое предупреждение было в Приморье из-за сильных дождей. Ранее режим ЧС ввели в Находке Приморского края после прошедшего ливня. На прошлой неделе паводок, вызванный прохождением тайфуна "Кроса",отрезал от внешнего мира шесть населенных пунктов в Приморье.

Перед этим жителей Владивостока предупредили о серьезной опасности, которую несет с собой мощный тайфун. По громкой связи передали экстренное сообщение оперативного штаба Комиссии по ЧС. В городе ожидается подтопление территорий, местами - затопление домов.