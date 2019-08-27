Зауральские пограничники предупреждают охотников, что стрелять возле госграницы можно лишь в пределах пятикилометровой полосы

В Курганской области начинается сезон охоты. В связи с этим пограничники предупреждают любителей пострелять о том, что в пограничной зоне охотиться можно только в пределах пятикилометровой полосы.

Охота в пределах километровой полосы местности вдоль госграницы запрещена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Чтобы получить разрешение на охоту в пограничной зоне в пределах пятикилометровой зоны, нужно направить в ведомство специальное заявление. В нем нужно указать сведения о месте, времени проведения, количестве участников, лице, ответственном за охоту.