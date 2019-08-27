Прекращено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками региональной службы по тарифам Прикамья

Прекращено уголовное дело сотрудников региональной службы по тарифам Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дело расследовали по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками региональной службы по тарифам и воспрепятствовании или законному предпринимательству. Фигурантов у него не было, в РСТ прошли обыски.

В краевом управлении СКР Накануне.RU сообщили, что дело прекращено еще в июне из-за отсутствия события преступления.

Добавим, в октябре пошлого года РСТ разделена на два министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифов и энергетики. Главой первого стал депутат заксобрания Александр Шицын, второго – ранее занимавший пост замглавы Региональной службы по тарифам Андрей Кокорев.