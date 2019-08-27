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Происшествия Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Прекращено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками региональной службы по тарифам Прикамья

Прекращено уголовное дело сотрудников региональной службы по тарифам Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, дело расследовали по факту превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками региональной службы по тарифам и воспрепятствовании или законному предпринимательству. Фигурантов у него не было, в РСТ прошли обыски.

В краевом управлении СКР Накануне.RU сообщили, что дело прекращено еще в июне из-за отсутствия события преступления.

Добавим, в октябре пошлого года РСТ разделена на два министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифов и энергетики. Главой первого стал депутат заксобрания Александр Шицын, второго – ранее занимавший пост замглавы Региональной службы по тарифам Андрей Кокорев.

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Прекращено уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками региональной службы по тарифам Прикамья

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Теги: региональная служба по тарифам, уголовное дело, обыск, СУ СКР по Пермскому краю, УФСБ по Пермскому краю



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