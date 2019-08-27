В зауральском городе сотрудники ФСБ изъяли у мужчины оружие и боеприпасы

В Катайске сотрудники ФСБ и полиции изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.

У мужчины нашли три единицы гладкоствольного оружия, четыре устройства для бесшумной стрельбы, 104 патрона калибра 5,45, 24 патрона калибра 7,62, 50 патронов марки LongRifle, затворы, магазины и устройства для снаряжения патронов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.