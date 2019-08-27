В правительстве Пермского края кадровые перестановки

Заместитель министра транспорта Пермского края Илья Нестеровский уволился из ведомства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Причины увольнения Нестеровского в ведомстве не сообщили, уточнив только, что он уволился по собственному желанию. Должность его пока не занята. По информации "Ъ-Прикамье", Илья Нестеровский вернулся в Москву.

Также издание сообщает о назначении на должность первого заместителя министра сельского хозяйства Прикамья Светланы Ременщиковой, ранее занимавшей пост начальника управления финансов и реализации госпрограммы краевого минпрома. Об этом было объявлено на заседании общественного совета при краевом минсельхозе.

В пресс-службе минсельхоза корреспонденту Накануне.RU сообщили, что официальных документов о назначении Ременщиковой пока нет.