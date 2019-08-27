18 Сентября 2020
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Общество В России
Легенда №17, Валерий Харламов (2013) | Фото:

"Легенда №17" признан самым популярным российским фильмом 21 века

Самым популярным фильмом российского производства в 21 веке признана картина "Легенда №17" с Данилой Козловским в главной роли.
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Соответствующее исследование провел сервис "Кино Mail.ru". Варианты предлагались разные - в зависимости от возраста участников опроса, однако лента о сборной СССР по хоккею стала безусловным фаворитом.

Также среди лидеров опроса были следующие картины: "Битва за Севастополь", "В спорте только девушки" и "Географ глобус пропил". Тематика фильмов разнилась в зависимости от возраста оценщиков, отмечает ПолитЭксперт.

Ранее сообщалось, что российская спортивная драма "Движение вверх" "рвет прокат" в Китае. Работа Антона Мегердичева получила рейтинг 9,4, заняв первое место в списке иностранных картин, при этом став самой кассовой российской лентой в истории кинопроката страны.

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"Легенда №17" признан самым популярным российским фильмом 21 века

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Теги: Легенда №17, фильмы, лучшие



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