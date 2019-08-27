18 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
сенатор США Рон Джонсон (2018) | Фото: eadaily.com

Посольство России отвергло заявление американского сенатора об отказе в визе

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону, об этом сообщается на сайте конгрессмена.

Джонсон отметил, что "российские официальные лица продолжают играть в дипломатические игры с искренним старанием".

Джонсон собирался прилететь в Россию в составе американской делегации для участия в переговорах с российскими чиновниками, "организациями гражданского общества", американскими предпринимателями как член комитета Сената по международным отношениям, сообщает Regnum.

Однако в посольстве России в США заявили, что Джонсон не обращался для получения въездной визы.

В диппредставительстве добавили, что сенатор своими заявлениями искажает внешнюю политику России и допускает грубые выпады.

В заявлении отмечается, что дипломаты уже давно призывают США "снять с законодателей любые ограничения на поездки в качестве первого шага к отмене "черных списков".

Напомним, в июле посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России.

Это произошло после того, как 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США в апреле 2018 года, пояснил посол.

По словам Антонова, Вашингтон прекратил выдавать визы для российских дипломатов и административно-технического персонала. Он заявил, что США "ввели систему разменов", и за каждого российского дипломата Россия должна будет выдавать визу дипломату из США.

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Посольство России отвергло заявление американского сенатора об отказе в визе

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Теги: рон джонсон, виза, россия



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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2019 01:08 Мск Еще один американский сенатор пожаловался на отказ в российской визе

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