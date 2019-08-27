18 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2011) | Фото:

"Экстрасенсы" в Югре сняли телешоу о расследовании преступления

​Нижневартовск посетили участники "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина и Мехди Эбрагими Вафа. Вместе со съемочной группой они сняли выпуск нового телешоу о расследовании загадочных убийств, передает корреспондент Накануне.RU.

О визите в Югру Ларина сообщила в своем instagram, съемки прошли 23 августа.

Очередное шоу с экстрасенсами выйдет на НТВ, оно называется "Последние 24 часа". "Когда расследование зашло в тупик и преступление осталось безнаказанным, у отчаявшихся людей есть только один шанс узнать правду. Лучшие экстрасенсы восстановят последние 24 часа жизни жертвы и узнают все о самых загадочных преступлениях современной России", - говорится в анонсе шоу.

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"Экстрасенсы" в Югре сняли телешоу о расследовании преступления

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Теги: Битва Экстрасенсов, Татьяна Ларина, Последние 24 часа



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