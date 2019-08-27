18 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Уктусе: новые подробности

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на улице Благодатская.

Ранее сообщалось, что все случилось в доме 53, где находится почтовое отделение. Изначально утверждалось, что убитая - девушка, сначала ее изнасиловали, а затем разбили голову, в результате чего она скончалась. По одним данным, тело нашли в подвале, по другим - в одной из квартир.

Как рассказала Накануне.RU местная жительница, предполагаемого убийцу задержали в понедельник: оказалось, что мужчина расправился с бывшей женой. По уточненным данным, жертве было 56 лет. Другие подробности пока неизвестны.

Правоохранительные органы по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев по данному происшествию.

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В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Уктусе: новые подробности

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Теги: Благодатская, убийство, задержание, Екатеринбург



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