В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на Уктусе: новые подробности

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве на улице Благодатская.

Ранее сообщалось, что все случилось в доме 53, где находится почтовое отделение. Изначально утверждалось, что убитая - девушка, сначала ее изнасиловали, а затем разбили голову, в результате чего она скончалась. По одним данным, тело нашли в подвале, по другим - в одной из квартир.

Как рассказала Накануне.RU местная жительница, предполагаемого убийцу задержали в понедельник: оказалось, что мужчина расправился с бывшей женой. По уточненным данным, жертве было 56 лет. Другие подробности пока неизвестны.

Правоохранительные органы по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев по данному происшествию.