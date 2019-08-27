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Экономика В России В бывшем СССР
(2004) |

Долг Грузии за аэронавигационное обслуживание в России уже достиг 1 миллиона долларов

Грузинские авиакомпании должны Госкорпорации по ОрВД уже $1 млн, таковы данные Минтранса России. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор департамента Минтранса Светлана Петрова.
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Ранее сообщалось, что задолженность без учета накопившихся пеней составляет $792,5 тыс. и 592,3 тыс. руб., отмечает "Коммерсант".

По словам Петровой, 10 лет назад на переговорах существовавшей тогда Росаэронавигации и Министерства экономического развития Грузии был рассмотрен вопрос по урегулированию. Грузинская сторона согласилась с наличием просроченной задолженности перед Госкорпорацией по ОрВД и представила график ее погашения. С 2008 года платежи по графику не осуществляются.


Напомним, с 8 июля российские власти запретили полеты российских перевозчиков в Грузию и грузинских – в Россию. Одним из условий восстановления воздушного сообщения является выплата долгов за услуги по аэронавигации.

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Долг Грузии за аэронавигационное обслуживание в России уже достиг 1 миллиона долларов

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Теги: грузия, долг, аэронавигация



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Ранее 04.10.2019 07:42 Мск Пора бы уже: "Победа" попросила Минтранс назвать сроки выплат компенсаций за запрет на полеты в Грузию

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