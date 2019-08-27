Постпред РФ объяснил испытания под Северодвинском выходом США из Договора по ПРО в 2002 году

Испытания в Архангельской области связаны с разработкой оружия после выхода США из договора по ПРО, заявил постпред России при международных организациях в Вене Алексей Карпов.

Дипломат пояснил, что на военном полигоне под Северодвинском 8 августа проходили испытания оружия, которые РФ вынуждена была разрабатывать в рамках ответных мер после одностороннего выхода США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Он добавил, что эта авария не имеет отношения к ядерным испытаниям, не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Карпов подчеркнул, что нет никакой опасности для жизни и здоровья людей в регионе, радиационный фон находится "на естественном нормальном уровне".

По словам дипломата, самые большие зафиксированные значения в день инцидента составляли 1,78 микрозиверта, что "эквивалентно получению излучения, сопоставимого с процедурой рентгена зуба".

"Ни о какой экологической катастрофе, как пытаются подать некоторые СМИ, ни в районе инцидента, ни за его пределами речи нет", – приводит слова Карпова пресс-служба МИД РФ.

Напомним, взрыв на военном полигоне ВМФ произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

Президент США Дональд Трамп после инцидента заявил, что США извлекут уроки из неудачного пуска российской ракеты "Буревестник".

Источник Reuters в администрации президента США заявил,что взрыв 8 августа в Архангельской области был связан с испытанием гиперзвуковой крылатой ракеты.

После ЧП в Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.