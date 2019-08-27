18 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Союз МКС стыковка космический корабль (2019) | Фото:www.roscosmos.ru

Оборудование, из-за которого "Союз" не мог пристыковаться к МКС, было не российского производства - Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что именно вышло из строя, когда корабль "Союз МС-14" с первого раза не смог пристыковаться к МКС (24 августа).

По его словам, вышедшее из строя оборудование было не отечественного производства.

Первыми о возможных проблемах с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" сообщили в NASA – эксперты американского агентства вели трансляцию попытки стыковки 24 августа и комментировали ее.

Теперь Рогозин заявил, что в системе вышло из строя оборудование МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск") – оно не отвечало на сигналы корабля. Но "этой аппаратуре десять лет, и она не российского производства", отметил глава Роскосмоса.

Напомним, утром во вторник, 27 августа, со второй попытки "Союз МС-14" успешно пристыковался к МКС. Для этого космонавтам потребовалось провести ремонт оборудования и перестковать пассажирский "Союз МС-13", на котором они и прилетели.

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Оборудование, из-за которого "Союз" не мог пристыковаться к МКС, было не российского производства - Рогозин

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Теги: союз, стыковка, дмитрий рогозин, роскосмос, мкс



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