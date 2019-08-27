18 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
самолёт atr-72 авиакомпания utair ютэйр (2016) | Фото: Накануне.ru

Вылет "Ан-24" "ЮТэйра" из Тюмени в Тарко-Сале задержан на двое суток

В Тюмени на двое суток задерживается вылет в Тарко-Сале самолета "Ан-24" авиакомпании "ЮТэйр", передает корреспондент Накануне.RU.
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Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", лайнер должен был улететь на Ямал еще в 8.35 26 августа, однако сделает это не ранее 8.35 28 августа. Причину задержки в аэропорту озвучить не смогли. Там посоветовали обратиться к перевозчику, уточнив, что речь идет о вахтовом рейсе.

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Вылет "Ан-24" "ЮТэйра" из Тюмени в Тарко-Сале задержан на двое суток

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Теги: Ан-24, ЮТэйр, Рощино



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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2019 09:31 Мск Отменен рейс "ЮТэйра" Тюмень – Тарко-Сале, который переносили на двое суток из-за размытой взлетно-посадочной полосы

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