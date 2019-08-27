Вылет "Ан-24" "ЮТэйра" из Тюмени в Тарко-Сале задержан на двое суток

В Тюмени на двое суток задерживается вылет в Тарко-Сале самолета "Ан-24" авиакомпании "ЮТэйр", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", лайнер должен был улететь на Ямал еще в 8.35 26 августа, однако сделает это не ранее 8.35 28 августа. Причину задержки в аэропорту озвучить не смогли. Там посоветовали обратиться к перевозчику, уточнив, что речь идет о вахтовом рейсе.

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