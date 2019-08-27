18 Сентября 2020
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Приразломная, приразломное, арктика, шельф, месторождение, газпром, танкер (2015) | Фото:http://shelf-neft.gazprom.ru/

Частным компаниям могут разрешить работать на российском шельфе

К работе на морских участках шельфа могут допустить частные компании. Речь о подготовке соответствующего проекта шла на совещании курирующего Арктику вице-премьеров Юрия Трутнева и Дмитрия Козака.
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Сейчас только "Роснефть" и "Газпром" могут получать лицензии на участки на шельфе, однако в обращении к президенту России Трутнев отметил низкую скорость освоения шельфа и связал это с отсутствием конкуренции, пишет "Коммерсант".

Попытки ослабить монополию госкомпаний на шельфе неоднократно предпринимал ЛУКОЙЛ. Еще до введения запрета компания получила ряд участков на Каспии и Балтике. Сегодня частные компании в лучшем случае смогут претендовать на площади нераспределенного фонда, которые, по оценкам экспертов составляют лишь 10% от общего количества шельфовых лицензий.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Совфед предложил расширить список компаний, допущенных к ведению работ на арктическом шельфе, так как геологическая изученность региона находится на недостаточном уровне.

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Частным компаниям могут разрешить работать на российском шельфе

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Теги: шельф, Арктика, частные компании, Газпром, Роснефть, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев



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