Робот Федор на своем "Союзе" со второй попытки пристыковался к МКС

Грузовой корабль "Союз МС-14" со второй попытки успешно пристыковался к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции. Стыковка произошла в 06:08 мск 27 августа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса, сейчас экипаж выполняет операции по подготовке к открытию переходных люков между кораблем и станцией.

"Союз МС-14" доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

В составе отправленного оборудования для комплекса целевых нагрузок находятся укладки для проведения космических экспериментов: "Биоплёнка", "Микровир", "Магнитный 3D-биопринтер", "УФ атмосфера", "Каскад", а также "Испытатель", в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной робототехнической системы Skybot F-850 (она же робот Федор).

Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14" был осуществлен 22 августа 06:38 мск с космодрома Байконур. Он прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки екатеринбургского НПО автоматики (входит в состав госкорпорации Роскосмос). Ранее ракета "Союз-2.1а" выводила на орбиту только грузовые корабли и автоматические космические аппараты.

Первая попытка пристыковать "Союз" к МКС была осуществлена в субботу, 24 августа. Но при сближении станции и корабля космонавты почувствовали необычные вибрации, процесс был остановлен, "Союз" с Федором отвели на безопасное расстояние. Как потом выяснилось, вышла из строя система стыковки "Курс". Ее отремонтировали, но для повторной попытки стыковки экипажу станции пришлось перестыковать пассажирский корабль "Союз МС-13" (на котором и прилетела нынешняя миссия) к другому причалу.