18 Сентября 2020
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Минкомсвязи готовит сервис по обжалованию штрафов через госуслуги

Минкомсвязи рассчитывает запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения через единый портал госуслуг.

Как ожидается, это произойдет в 2020 году. Работа суперсервиса предполагает возможность для россиян получать извещения о штрафах через портал госуслуг в день вынесения постановления о взыскании. Жалобу можно подать в электронном виде в течение 10 дней с момента получения извещения, к ней могут быть прикреплены различные материалы, подтверждающие правоту автовладельца.

Предполагается, что к 2021 году будут созданы суперсервисы для жителей страны по оформлению в онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании и прочее, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, с 2020 года россиян планируют начать уведомлять об их задолженностях с помощью смс-сообщений и портала госуслуг. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в интервью "Известиям".

Он отметил, что услуги почты не всегда эффективны. В связи с этим был разработан законопроект, предполагающий изменение системы оповещения.

Ранее ФССП сообщила, что из-за долгов порядка 2,8 млн россиян не могут выехать за рубеж.

Из общего количества невыездных 1 млн получили запрет на выезд из-за долгов перед банками. Также невыездными россияне стали из-за просрочек по алиментам и уплате штрафов.

Как сообщало Накануне.RU, Госдума повысила порог задолженности для ограничения выезда за рубеж: до 30 тыс. руб. вместо нынешних 10 тыс. руб.

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Минкомсвязи готовит сервис по обжалованию штрафов через госуслуги

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Теги: Минкомсвязи, госуслуги, штрафы



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