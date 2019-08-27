18 Сентября 2020
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Полиция, полицейский (2017) | Фото: КП-Югра

В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании школьницы

Следственные органы на Кубани завели уголовное дело, фигурантами которого стали двое сотрудников правоохранительных органов в Анапе.

Полицейских подозревают в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что принято решение об увольнении сотрудников из органов внутренних дел.

Источник ТАСС сообщил, что инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево - полицейские надругались над несовершеннолетней волейболисткой из спортивно-оздоровительного комплекса "Волейград". Пострадавшая девушка выступала за команду Московской области.

Ранее сообщалось о том, что ночью 18 августа действующие сотрудники полиции, находясь в служебном автомобиле полка ППСП около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении женщины 1997 года рождения. Одного из правоохранителей отправили под домашний арест до 19 октября, двое других заключены под стражу на два месяца.

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В Анапе двоих полицейских подозревают в изнасиловании школьницы

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Теги: Анапа, изнасилование, полиция



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Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2019 13:30 Мск Анапские полицейские, которых подозревают в принуждении к сексу несовершеннолетней, могли шантажировать жертву

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