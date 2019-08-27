В России появился новый вид телефонного мошенничества

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
мобильный телефон (2016) | Фото: earth-chronicles.ru

В России появился новый вид телефонного мошенничества

Российские банки предупредили граждан страны о новых видах мошенничества.

Злоумышленники при попытке похитить деньги с пластиковых карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые упоминаются в СМИ.

Схема заключается в следующем: мошенники звонят интересующимся инвестициями гражданам и представляются от имени одного из известных экспертов. После этого рекомендуется сделать перевод на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции мошенник исчезает.

Еще одна выявленная схема - звонки россиянам, которые в 90-х годах вложили средства в несуществующие инвестиционные платформы и желающие их вернуть. Звонивший мошенник от имени банка предлагает свою помощь по возврату денег, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что Центробанк России осенью текущего года получит полномочия, которые позволят ему до суда блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций.

Проект закона разработали депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Если документ будет принят, Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке. При этом, принимать такое решение будет единолично глава Банка России. Помимо этого, ЦБ РФ получит полномочия подавать иск в суд о нарушении сайтом "прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В России появился новый вид телефонного мошенничества

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мошенники, банки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.08.2019 01:36 Мск ЦБ РФ получит возможность блокировать сайты финансовых пирамид

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети