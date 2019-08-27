В России появился новый вид телефонного мошенничества

Российские банки предупредили граждан страны о новых видах мошенничества.

Злоумышленники при попытке похитить деньги с пластиковых карт начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые упоминаются в СМИ.

Схема заключается в следующем: мошенники звонят интересующимся инвестициями гражданам и представляются от имени одного из известных экспертов. После этого рекомендуется сделать перевод на брокерский счёт псевдоинвестиционной компании. После удачной инвестиции мошенник исчезает.

Еще одна выявленная схема - звонки россиянам, которые в 90-х годах вложили средства в несуществующие инвестиционные платформы и желающие их вернуть. Звонивший мошенник от имени банка предлагает свою помощь по возврату денег, сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось о том, что Центробанк России осенью текущего года получит полномочия, которые позволят ему до суда блокировать сайты финансовых пирамид и мошеннических организаций.

Проект закона разработали депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев. Если документ будет принят, Банк России сможет напрямую обращаться в Роскомнадзор со своим решением о блокировке. При этом, принимать такое решение будет единолично глава Банка России. Помимо этого, ЦБ РФ получит полномочия подавать иск в суд о нарушении сайтом "прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц".