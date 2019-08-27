Исследование: россияне "подсели" на кофе

18 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
кофе, Американо, чашка, зерна (2016) | Фото: UniverseWomen.Ru

Исследование: россияне "подсели" на кофе

Жители России в июле стали больше пить кофе и есть шоколад - на 9,2% и 2,6% соответственно по сравнению с июнем.

Таковы результаты исследования холдинга "Ромир". Выяснилось, что объёмы покупок россиянами этих товаров выросли на 14,4% и 8%. Повышение потребления кофе и шоколада оказало влияние на рост индекса "Кофе с молоком", который рассчитывается на основе динамики стоимости и объёмов потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада.

Эксперты считают, что рост индекса может быть связан с прохладной и дождливой погодой, в результате чего россияне стали чаще радовать себя согревающим напитком и шоколадом, сообщает news.ru.

В прошлом году в среднем каждый житель России съел 25,2 кг кондитерских изделий.

Как сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, это рекордный показатель.

Так, в 2017 году среднестатистический россиянин съел 24,5 кг сладостей. Исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Лашманкин сообщил, что с 2010 года потребление кондитерских изделий в стране растет в среднем на 1–3% в год. По его мнению, эта тенденция связана с ростом интереса к сладостям и постоянным расширением ассортимента.

По словам экспертов, среди других причин "любви" россиян к сладостям - общее восстановление потребительского спроса, а также сезонный фактор: россияне традиционно активно покупают сладости на Новый год и 8 марта, сообщает РБК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исследование: россияне "подсели" на кофе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кофе, шоколад



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети