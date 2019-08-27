Исследование: россияне "подсели" на кофе

Жители России в июле стали больше пить кофе и есть шоколад - на 9,2% и 2,6% соответственно по сравнению с июнем.

Таковы результаты исследования холдинга "Ромир". Выяснилось, что объёмы покупок россиянами этих товаров выросли на 14,4% и 8%. Повышение потребления кофе и шоколада оказало влияние на рост индекса "Кофе с молоком", который рассчитывается на основе динамики стоимости и объёмов потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада.

Эксперты считают, что рост индекса может быть связан с прохладной и дождливой погодой, в результате чего россияне стали чаще радовать себя согревающим напитком и шоколадом, сообщает news.ru.

В прошлом году в среднем каждый житель России съел 25,2 кг кондитерских изделий.

Как сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности, это рекордный показатель.

Так, в 2017 году среднестатистический россиянин съел 24,5 кг сладостей. Исполнительный директор Ассоциации Вячеслав Лашманкин сообщил, что с 2010 года потребление кондитерских изделий в стране растет в среднем на 1–3% в год. По его мнению, эта тенденция связана с ростом интереса к сладостям и постоянным расширением ассортимента.

По словам экспертов, среди других причин "любви" россиян к сладостям - общее восстановление потребительского спроса, а также сезонный фактор: россияне традиционно активно покупают сладости на Новый год и 8 марта, сообщает РБК.