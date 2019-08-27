Банк России спрогнозировал рост зарплат

Центробанк России ожидает рост реальной заработной платы в III квартале текущего года.

Как сказано в докладе регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне–июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно, в III квартале ее рост, как ожидает Банк России, составит 3–3,5% в годовом выражении.

В I квартале текущего года, по данным регулятора, рост реальных зарплат россиян составил 1,3% в годовом выражении, во II квартале — 2,6%, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось о том, что Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год. Реальные располагаемые доходы жителей России в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%, тогда как ранее называлась цифра в 12%.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян. По словам главы государства, инфляция постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

Напомним, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.