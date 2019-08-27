18 Сентября 2020
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Политика За рубежом Украина
Президент Франции Эммануэль Макрон (2017) | Фото: marieclaire.ru

Макрон рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате

Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре. Об этом сообщил лидер Франции Эмманюэль Макрон.

Конкретные даты президент не уточнил. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута на саммите G7, что зафиксировано в итоговом документе. По словам Макрона, эти планы он также обсудил с российским президентом Владимиром Путиным при личной встрече несколько дней назад и президентом Украины Владимиром Зеленским в телефонном разговоре.

Президент Франции отметил, что уже сложились условия для проведения саммита на уровне глав государств и правительств, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к общему мнению, что встреча в "нормандском формате" для дальнейшего урегулирования в Донбассе возможна только при условии выполнения тех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Это один из результатов встречи, которая состоялась вчера во Франции.

Напомним, в начале августа Зеленский призвал как можно скорее возобновить переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Заявления Путина и Макрона фактически стали отрицательным ответом на этот призыв.

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Макрон рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате

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Теги: нормандский формат, Макрон, Украина



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