Ухудшен прогноз курса рубля на 2019 год

Минэкономразвития сообщило, что пересмотрен в сторону снижения прогнозный курс национальной валюты на ближайшие пять лет.

Как сообщил глава министерства Максим Орешкин, в текущем году среднегодовой курс составит 65,4 руб. за доллар США, тогда как прежний прогноз - 65,1 руб.

В 2020 году доллар будет стоить 65,7 руб. К 2024 году ожидается снижение стоимости российской валюты до 68,6 рубля за доллар, сообщает "Московский комсомолец".

Ранее Максим Орешкин сообщил, что падение рубля стало ожидаемым. Он сослался на прогноз Минэкономразвития, согласно которому, во втором полугодии курс национальной валюты ожидался в диапазоне 65-66 рублей за доллар, "на который мы сейчас де-факто и вышли", — отметил Орешкин.

По его словам, текущий курс можно назвать оптимальным: "То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета".