Европейские космонавты откажутся от полетов на "Союзах"

Европейское космическое агентство в ближайшие годы откажется от использования российских "Союзов" для доставки своих астронавтов на международную космическую станцию.

Как сообщил глава постоянного представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, астронавты будут летать на американских космических кораблях. Это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте.

Пишель не исключил, что европейские астронавты могут вернуться к полетам на российских "Союзах", если США и РФ договорятся о "перекрестных полетах", сообщает "Интерфакс".

Ранее стали известны подробности о неслучившейся стыковке МКС и грузового корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом Федором на борту.

Стыковка должна была произойти в половине девятого утра мск в субботу, 24 августа. Но при сближении корабля и станции вышла из строя система стыковки "Курс".