СМИ: Трамп позовет Путина на следующий саммит G7

Президент России Владимир Путин будет приглашен на следующую встречу G7.

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. По его словам, Путин примет приглашение и сможет приехать. Трамп отметил, что Путин - гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет.

Следующее заседание "Большой семерки" пройдет в 2020 году в США, сообщает РИА "Новости".

Американский президент Дональд Трамп на саммите G7, который завершился в Биаррице, поссорился со своими коллегами из "Большой семерки".

Это произошло из-за того, что глава Белого дома настаивал на возвращении к формату G8 с участием России, пишет издание The Guardian, со ссылкой на дипломатические источники. Инцидент произошел 24 августа на ужине лидеров G7. Американский лидер в ходе мероприятия настаивал на том, что РФ должна вновь присоединиться к G7, отвергая все аргументы коллег, большинство из которых выступили против этого.