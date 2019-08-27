В Минэкономразвития предсказали падение роста реальных доходов россиян почти до нуля

Министерство экономического развития ухудшило макроэкономический прогноз на 2020 год.

Так, оценка роста ВВП на предстоящий год понижена с 2% до 1,7%, а прогноз по инфляции — с 3,8 до 3%. На фоне неизбежного торможения потребительского спроса основным драйвером экономического роста в 2020 году будут инвестиции, которые, согласно прогнозу, возрастут на 5% (в предыдущем прогнозе 7%).

Реальные располагаемые доходы жителей России в 2019 году, согласно пересмотренному прогнозу, увеличатся лишь на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Прогнозируемый уровень бедности по итогам 2020 года повышен до 12,5%, тогда как ранее называлась цифра в 12%, сообщает РБК.

Накануне президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

По словам главы государства, инфляция постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

"Такое положение дел не может не вызывать беспокойства", - приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Президент предложил обсудить, какие дополнительные решения для нужны для решения этой проблемы.

Как сообщалось, падение реальных доходов жителей России привело к тому, что граждане страны начали расходовать накопления и брать взаймы у банков.

Напомним, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек, с 13,9% в первом квартале прошлого года до 14,3% в текущем году за тот же промежуток времени.

Об этом говорится в отчете Росстата. Там рост количества бедных в стране связали с увеличением прожиточного минимума на 7,2% при росте индекса потребительских цен на 5,2%.