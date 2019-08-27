"Частные" оленеводы становятся фермерами: на Ямале за полгода создано 25 хозяйств

Ученые опубликовали результаты археологического исследования памятника Ярте VI на полуострове Ямал, доказывающие, что на Ямале кочевым оленеводством занимались еще 15 тыс. лет назад.

Авторами исследования, опубликованного в авторитетном научном журнале "Арктическая антропология", издаваемом Университетом Висконсина (США), стали старший научный сотрудник сектора археологии Научного центра изучения Арктики Андрей Плеханов и его коллеги из Канады Р. Лозей, Т. Номоконова и Х. Макинтайр.

Согласно данным многолетних исследований, становление кочевого оленеводства на Ямале происходило с VI века нашей эры.

На сегодняшний день оленеводство - это уже не просто традиционный промысел, а огромная отрасль агропромышленного комплекса Ямала и важная сфера в развитии Арктической зоны страны. Мясо и шкуры северного оленя идут на экспорт, а поголовье оленей исчисляется тысячами, но поголовью угрожают изменение климата и бескормица. О перспективах оленеводства и трудностях, которые приходится преодолевать для ее дальнейшего развития арктическому региону - в материале Накануне.RU.

В настоящий момент производством продукции оленеводства в арктическом регионе занимаются свыше 40 организаций различных форм собственности. Это и предприятия, и общины коренных малочисленных народов Севера (КМНС), а также более 3 тыс. частных оленеводческих хозяйств.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отмечал: "Мы традиционно уделяем этой сфере [развитию оленеводства] большое внимание, это касается и финансовой поддержки предприятий, а также строительства новой инфраструктуры – убойных комплексов".

Сейчас власти ведут активную работу по модернизации и техническому переоснащению уже существующих производств.

"Это и приобретение модульных убойных комплексов, и установка новых производственных линий (один из последних примеров – цех по изготовлению тушеного мяса оленей в селе Яр-Сале). Работа направлена на повышение качества продукции и ее ассортимента", - пояснили в пресс-службе губернатора автономного округа, подчеркнув, что оленеводство является одной из ключевых отраслей агропромышленного комплекса Ямала.

В рамках этой работы в августе появились два новых модульных комплекса по заготовке мяса оленей: один был установлен в селе Мужи Шурышкарского района, второй – в поселке Тазовский.

Оба комплекса были приобретены за счет средств областной программы "Сотрудничество". Они представляют собой объекты контейнерного типа, состоящие из цеха убоя, административно-бытового модуля с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цеха обвалки полуфабрикатов, крематора и дизель-генераторной установки. Комплексы оснащаются необходимым технологическим оборудованием, комнатами для персонала.

Как пояснил Накануне.RU первый заместитель главы администрации Шурышкарского района Марат Маматулин, оленеводство считается одной из основных традиционных отраслей на территории района.

"В оленеводстве заняты в основном коренные народы севера. На территории района оленеводством занимаются два предприятия: муниципальное сельскохозяйственное предприятие "Мужевское" и сельскохозяйственное предприятие "Горковское". В оленеводстве заняты 125 человек", - сообщил он.

Один из двух новых заготовительных комплексов будет эксплуатировать МСП "Мужевское". Ожидается, что уже в этом году новые мощности позволят заготовить около 50 тонн мяса.

Всего на Ямале заготавливается порядка 2,5 тыс. тонн оленины. Из них на экспорт в страны Евросоюза ежегодно направляется около 500 тонн.

"Ямало-Ненецкий автономный округ уже давно занял свою особую экспортную нишу, нашу оленину знают не только в России, но и за рубежом. На протяжении 11 лет мы поставляем мясо наших оленей в Евросоюз. С 2018 года Запад хорошо знает оленьи шкуры", - отмечает директор департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа Виктор Югай.

В 2018 году в Финляндию было отправлено около 5 тыс. оленьих шкур. В этом году поставки этого товара за рубеж Ямало-Ненецкий автономный округ увеличил более чем в два раза.

Проблемой для дальнейшего развития и существования отрасли стала проблема перевыпаса пастбищ. На территории Ямала на сегодняшний день насчитывается около 690 тыс. голов домашних северных оленей. В то время как "оленеемкость" пастбищ в Ямало-Ненецком автономном округе составляет около 400 тыс. голов.

Для решения проблемы на территории Ямала реализуется обширный комплекс мероприятий в рамках так называемой "дорожной карты". Суть мероприятий заключается в рациональном использовании оленьих пастбищ без снижения поголовья.

Одной из основополагающих мер при реализации "дорожной карты" было определено увеличение заготовок мяса оленя хозяйствами всех форм собственности, направленное на повышение их доходности.

С 2017 года был увеличен объем бюджетных средств на закупку поголовья оленей перерабатывающими предприятиями. Были внесены изменения в порядок предоставления господдержки. Благодаря субсидиям заготовительные организации могут рассчитываться с оленеводами за сданное мясо в режиме реального времени. Кроме того, сегодня в автономном округе меняется концепция так называемого "частного" оленеводства.

"Как известно, большая часть оленьего поголовья сегодня сосредоточена в руках оленеводов-частников, не имеющих официального статуса сельхозтоваропроизводителя, а значит, и права на государственную поддержку оленеводческой деятельности. Оленеводы-частники живут исключительно на доходы от реализации продукции, соответственно, для них принципиально количество поголовья. Одним из вариантов развития "частного" оленеводства может быть создание крестьянских (фермерских) хозяйств, иначе говоря, вовлечение оленеводов в предпринимательскую деятельность", - отметили в пресс-службе губернатора.

Статус фермера даст оленеводу-частнику возможность получать государственную поддержку на содержание поголовья, субсидии за производство продукции, участвовать в конкурсах на гранты. Но для этого, как отмечают ямальские власти, оленеводу необходимо ответственно подходить к ведению хозяйства – соблюдать ветеринарные требования, проводить вакцинацию и биркование (мечение) поголовья, соблюдать маршруты касланий, чтобы не повреждать пастбища. "Соответственно, при грамотном ведении хозяйства необходимости в большом поголовье нет", - говорят в пресс-службе, добавляя, что административными и ограничительными мерами проблему перевыпаса не решить.

Инициатива вызвала большой интерес у оленеводов. Только за полгода на территории Ямала было создано 25 фермерских хозяйств. С каждым ямальцем, изъявившим желание создать фермерское хозяйство, работают специалисты регионального центра компетенций, созданного на базе окружной Дирекции по развитию сельских территорий. Им оказывается информационная, юридическая поддержка, а также помощь в оформлении необходимых документов.

Главной задачей властей является развитие грамотного отношения владельцев оленей к ведению хозяйства. Для этого, считают эксперты агропромышленного комплекса, необходимо создать достойные условия – и в части технического оснащения отрасли, и в части совершенствования мер государственной поддержки, и в части разносторонней помощи оленеводам в организации своего дела.

Напомним, что я Ямало-Ненецком автономном округе развивается пилотный проект по изгородному содержанию оленей. Ожидается, что эта мера позволит восстановить продуктивность пастбищ. В конкурсном порядке на эти цели были предоставлены два гранта по 15 млн руб. каждый.

Победителями конкурса стали семейно-родовая община "Сядэй Яхинская", выигравшая грант на организацию изгородного содержания оленей в южной части Тазовского района (поголовье оленей – 500 голов), и КФХ Слепушкин В.П. – на перевод поголовья оленей из Ямальского района в таежную зону Надымского (поголовье 300 голов) с организацией изгородного содержания.

Победители уже получили деньги и приступили к реализации проекта. В случае успеха этот опыт может получить дальнейшее распространение на территории округа в ближайшие годы.