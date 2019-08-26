К пенсионерке, вышедшей на одиночный пикет против насилия полиции, пришли домой

К пенсионерке, которая сегодня в Екатеринбурге вышла с плакатом к отделу полиции №15, пришли домой. Активистка ранее выразила свое возмущение групповым изнасилованием в служебном автомобиле 22-летней гражданки Казахстана, в котором подозреваются полицейские.

Во время проведения одиночного пикета ее пытались задержать, вокруг нее ходили силовики с автоматами, однако благодаря вмешательству прохожих незаконное задержание удалось предотвратить.

Как стало известно Накануне.RU, позже к ней домой пришла участковый уполномоченный, "чтобы взять объяснения" по поводу того, что происходило возле ОП №15, и "чтобы узнать, что было написано на плакате".

В "Левом фронте", активисты которых сегодня выходили на одиночные пикеты к зданиям полиции, назвали приход участкового незаконным давлением, поскольку такой формат протестной акции не предусматривает никакого согласования.

"Нашли преступника!" - отметила во время визита полицейского сама пенсионерка.

В итоге с пожилой женщины взяли объяснение и заставили подписать его под фразой "С моих слов записано верно".

Напомним, ранее ситуацию с задержанием полицейских по обвинению в изнасиловании прокомментировали в МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в Екатеринбург для проверки информации направлены сотрудники ГУСБ МВД России.