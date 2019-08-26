Выборы с помощью «Умного голосования» Навального приведут к хаосу и безвластию

Последнее время блогер Алексей Навальный задействовал весь свой медиаресурс, чтобы раскрутить «инновационную» идею «Умного голосования». Однако далеко не все члены оппозиционной братии поддерживают этот сомнительный «инструмент борьбы».

Суть проекта Навального фактически не в голосовании «за», а в голосовании «против». Он предлагает выбрать абсолютно любого кандидата, не имеющего связей с партией власти «Единая Россия». По его словам, это исключительно математический подход – как правило, кандидат от ЕР набирает порядка 35-45% голосов, в то время как на остальных участников выборов приходятся оставшиеся 55-65%. Таким образом, если выбрать лишь одного неправительственного кандидата, можно будет обеспечить ему победу на выборах. Стоит отметить, что выбор «фаворита» Навального не подразумевает рассмотрение его программы, предвыборной кампании и прочих деталей. Иными словами, «УГ» блогера призвано лишь бороться с партией власти, а не выбирать новых народных слуг.

Вполне очевидно, что столь примитивный подход может вызвать настоящую анархию в МГД. Если концепция Навального сыграет, в столичный парламент смогут попасть люди с абсолютно разными политическим взглядами, амбициями и целями. Это приведет к анархии и полной разрухе в органах законодательной власти. Первые конфликты уже начали проявляться внутри либеральной тусовки.

На фоне настоящего провала протестного движения так называемой оппозиции в Москве главный спонсор Навального и «ФБК» Михаил Ходорковский заявил, что более не намерен поддерживать это гиблое предприятие. Беглый олигарх прекрасно понимает, что дальнейшие инвестиции в столь неперспективных людей попросту нерентабельны. Граждане уже практически полностью игнорируют согласованные и несогласованные митинги либералов, СМИ уже почти не пишут о деятельности «оппозиционеров». Де-факто налицо «слив» всего протеста.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский обвинил Навального в неразборчивости, подразумевая продвижение блогером депутата с судимостью Владислава Колмагорова, взявшего самоотвод по причине своего темного прошлого. Подобные лица тоже имели возможность попасть в МГД, если бы смогли договориться с блогером, а все мы знаем, что это не так уж сложно, достаточно лишь обладать, например, тугим криптокошельком.

Также с резкой критикой идеи Навального выступил оппозиционер Гарри Каспаров. Он заявил, что лидер «ФБК» пытается сделать из людей идиотов, используя провальную схему, доказавшую свою неэффективность ещё в 2011 году. Ещё тогда Навальный пытался продвигать аналогичную идею, которая потерпела фиаско. По мнению Каспарова, «новая» инициатива блогера - ничто иное как «оскорбление нашего интеллекта».

Поддерживать Навального продолжают лишь экс-депутаты от его штаба – Соболь, Яшин, Жданов и другие. Они по-прежнему верят в своего духовного лидера, надеясь в итоге поиметь какие-то политические дивиденды. Однако, учитывая опыт прошлого, по всей видимости, их ждёт лишь сильное разочарование и крах карьеры.

Алексей Навальный всеми силами пытается сохранить свой «оппозиционный» авторитет и предлагает все новые и новые методы «борьбы с кровавым режимом». Но уже сейчас, когда инициатива «Умного голосования» существует лишь на бумаге, вполне очевидно, что блогер хочет просто заработать. Концепция «УГ» позволит ему манипулировать общественным мнением, указывая на «правильного» кандидата. Нет сомнений, что многие кандидаты захотят стать фаворитами Навального, стимулируя его поддержку денежными вознаграждениями, дорогостоящими подарками и, вероятно, некоторыми услугами. Получается, что «главный борец с коррупцией всея Руси» своими руками создаёт коррупционную схему. Также стоит напомнить, что в отношении «ФБК» возбуждено уголовное дело об «отмывании» порядка млрд рублей.