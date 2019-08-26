В Тюменской области нечистоты сливают на "закрытую" свалку

Несанкционированная свалка работает в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Полигон официально значится закрытым, но мусор на него продолжают вывозить. В карьер сливаются и жидкие бытовые отходы.

Свалка расположена по дороге к дачному обществу "Аракчино", ранее сюда вывозили мусора территории населенных пунктов Тюневского сельского поселения, но с 2019 г. схема расположения полигонов изменилась. О том, что свалка действует, сообщили сами жители, выехавшие на место представители регионального отделения ОНФ в этом убедились. Во время рейда ОНФ к свалке неоднократно подъезжали ассенизаторские машины, чтобы слить жидкие бытовые отходы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения.

Глава Тюневского сельского поселения Николай Костко заверил, что свалка не убрана до сих пор, потому что дату ее рекультивации сдвинули с 2019 г. на 2020 г. "В ближайшее время все приберем. Щиты поставим предупреждающие о том, что там запрещен вывоз мусора", - заявил он.

Однако важно не только рекультивировать полигон, но и закрыть его для складирования новых отходов, отмечают в ОНФ. Жители, пользующиеся полигоном, должны быть уведомлены о его закрытии и перейти на законные способы вывоза мусора.