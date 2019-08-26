Эммануэль Макрон ответил на грубое замечание бразильского президента в адрес его жены

Французский президент Эммануэль Макрон ответил на едкий комментарий бразильского коллеги Жаира Болсонару по поводу внешности супруги Макрона Бриджит.

Ранее Болсонару со своего верифицированного аккаунта прокомментировал в Facebook коллаж, на котором сравнивались две пары – Макронов и Болсонару. На коллаже была подпись: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару – он ревнует". Бразильский президент написал: "Пожалейте этого парня, хахаха".

Макрон не оставил этот выпад без внимания. Когда на брифинге его спросили о Болсонару журналисты, он ответил, что "комментарий в адрес Бриджит был очень грубым". "Что я могу сказать? Мне жаль его и бразильцев, у которых такой президент".

Ранее Макрон и Болсонару заочно поспорили об экологическом положении Бразилии, в частности, о пожарах в дельте Амазонки – драгоценные леса этого места называют "легкими планеты". Болсонару на критику со стороны французского президента заявил, что у того "колониальный склад ума". Макрон считает, что международное сообщество должно принять участие в восстановлении лесов бассейна Амазонки, но это потребует одобрения коренных народов этой местности.