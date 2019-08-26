В Зауралье назвали сумму, необходимую для строительства нового храма в Чимеево

Стала известна стоимость строительства нового храма в селе Чимеево взамен старого, который сгорел в июле этого года.

Как сообщил Накануне.RU глава благотворительного фонда "Чимеевская святыня" Василий Горнушкин, по смете стоимость составит 20,8 млн руб., еще 10,2 млн руб. нужно на стройматериалы.

Итоговая стоимость - более 30 млн руб.

Сейчас на благотворительном счете, который открыли почти сразу после пожара в чимеевском храме, уе есть более 4 млн руб.

Напомним, сообщение о возгорании в храме поступило на пульт дежурного 3 июля в 14.15. К тушению пожара были привлечены 15 человек, восемь единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась, они самостоятельно покинули помещение.

Пожар удалось локализовать в 14.49. Ликвидировать - в 16.04 по местному времени. Причиной возгорания стал кондиционер с внешней стороны здания храма. Поскольку строение деревянное, пламя распространилось мгновенно. В итоге, от храма почти ничего не осталось. Вынести из храма чудотворную икону не удалось - огонь распространился очень быстро, а икона была большая и в тяжелой раме.

Ранее зауральский миллиардер Дмитрий Ильтяков заявил, что храм сгорел не просто так. "Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела", - отметил бизнесмен.