В Югре южанину вменяют надругательство над несколькими маленькими девочками

42-летнего жителя Ростовской области судят в Югре за надругательства над школьницами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, в 2005-08 годах преступник, угрожая убийством и ножом, в Сургуте и Нефтеюганском районе отводил девочек в безлюдные места, где насиловал их и совершал насильственные действия сексуального характера. Пострадали четыре девочки в возрасте 9-13 лет. Злоумышленнику вменяют шесть преступлений. Задержать его удалось только в 2019 году.

Согласно заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый имеет признаки психического и сексуального расстройства. Однако это не мешает ему понимать, что он делает. Вскоре дело поступит в суд.