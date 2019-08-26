Петр Мамонов перенес операцию после инфаркта миокарда

68-летний актер и музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию. Его состояние, судя по всему, не вызывает у врачей опасений. "Ему сделали операцию. Врачи говорят, что состояние стабильное, а я бы даже сказала, что хорошее. Разговаривала с ним, попросил привезти еду", - цитирует ТАСС супругу Мамонова Ольгу.

В выходные стало известно об инфаркте миокарда у артиста. на странице Петра в Facebook появилась такая запись: "Все ближайшие концерты Пётра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра".

Информацию о тяжелом состоянии Мамонова подтвердила его супруга. По ее словам, артист находится в отделении шоковой терапии в Первой градской больнице Москвы.