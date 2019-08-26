17 Сентября 2020
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коллаж, Польша, Украина, союз, связь, поляки, украинцы, флаги (2016) | Фото: Накануне.RU

В Польше владелец ресторана разместил объявление о приеме на работу: "Никаких украинцев"

Владелец ресторана в польской Гдыне Гжегош Булльманн дал объявление о приеме на работу повара, в котором указал (в русской транслитерации): "Зеро украинцов чи иных подобных". То есть "никаких украинцев или им подобных". На объявление обратило внимание украинское издание "Страна", которое пишет, что антиукраинские настроения в Польше усиливаются, в том числе из-за наплыва украинских гастарбайтеров.
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Гендиректор польского кадрового агентства Кшиштоф Инглот считает, что украинцы трудолюбивы и неприхотливы и даже спасают польский рынок труда, так как готовы работать за меньшую зарплату. Владелец варшавской пекарни Тадеуш Крупа отмечает, что работодатели все чаще жалуются на украинцев за их недобросовестность и безответственность. Представитель польской ассоциации работодателей Роберт Радович признает, что в последние годы, когда приехать и устроиться стало просто, "такое ощущение, что едут все подряд, не имея никаких навыков, часто в поисках легких заработков".

В прошлом году владелец магазина Bimex в Барлинеке Ежи Битель постановил проверять на кассе каждого украинца и даже повесил специальную табличку. По его словам, он пошел на это после того, как какой-то гражданин Украины украл две сумки продуктов.

"Поляк может что-то украсть раз в месяц. С украинцами такие истории случаются даже четыре раза в неделю. Я должен был нанять двух дополнительных охранников", - сказал он.

Многие украинские гастарбайтеры также отмечают, что поляки считают их людьми низшего сорта. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что многие поляки испытывают неприязнь к украинскому национализму.

В октябре в Польше состоятся парламентские выборы, и вопрос "понаехавших" украинцев приобретает дополнительное значение. Напомним, в прошлом году глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что с Бандерой Украина в Европу не войдет. Напряжение между странами по этому поводу так и не преодолено.

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В Польше владелец ресторана разместил объявление о приеме на работу: "Никаких украинцев"

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Теги: Украина, Польша, гастарбайтер



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