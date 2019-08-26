17 Сентября 2020
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Магас Ингушетия (2009) | Фото:nn.ru

Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики

Президент Владимир Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, это врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев и специалист ПАО "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов.

Этих кандидатов президент выбрал из тех, кого выдвинули партии, представленные в Госдуме и парламенте Ингушетии.

Выборы в Ингушетии пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избранным будет считаться тот, за кого проголосует большинство от установленного числа депутатов законодательного органа власти региона.

24 июня главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в досрочную отставку. Его срок полномочий истекал в 2024 году, однако он был вынужден досрочно подать в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после размежевания административной границы с Чеченской республикой.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров пришел на пост главы республики в 2008 году с должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне Центральный военный округ, Екатеринбург). В июле он был назначен заместителем министра обороны РФ.

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Путин внес в Народное собрание Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики

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Теги: владимир путин, ингушетия, выборы



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Развитие сюжета:

Ранее 08.09.2019 13:43 Мск В Ингушетии избран новый глава республики

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