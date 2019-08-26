Троих активистов, задержанных на митинге НПСР, отпустили из полиции

Троих активистов движения НПСР, в том числе и координатора Владимира Филина, отпустили из отделения полиции вскоре после задержания. Об этом Накануне.RU рассказала активист движения Елена Рохлина. При этом Владимир Филин ожидает административного суда по статье КоАП РФ 20.2 (нарушение правил проведения митингов).

"Просто исполняли приказ. Так нам объяснили. Они это в УВД потом сами говорят, мол, нам дают приказ вас задерживать, мы задерживаем. На русских маршах у нас постоянно кого-то задерживали. А так у нас просто люди сидят. За слова, за организацию какого-то конкретного движения. Есть протест, где людей задерживают, а есть протест, где просто сажают. Наша ситуация вторая", - прокомментировала она.

Она также посетовала, что в мэрии столицы уже несколько лет не согласовывают участникам движения уличные акции ни в одном из тех мест, которые они сами предлагают.

"Мэрия перестала согласовывать митинги для НПСР. Мы уже дошли до СПЧ, подали туда иск. Обратились с тем, что нарушаются наши права на проведение акций. Каждый раз мы предлагаем чиновникам на выбор пять-шесть мест. Они отвечают, что лишь одно занято и посылают нас на "собачью" площадку в Сокольники, чтобы мы там друг другу рассказывали как мы недовольны. Мотивированного ответа, который по их же законам чиновники обязаны предоставлять, нам мэрия не дала. В идеале мэрия дает мотивированный ответ по всем площадкам, и если они все не согласовывают, сами чиновники должны предложить альтернативу. Та же самая ситуация как с совхозом, когда митинг проходил в защиту Грудинина", - говорит она.

Напомним, как Накануне.RU сообщало ранее, активистов движения национально-патриотических сил России (НПСР) жестко задержали на митинге "За смену системы власти" в Ильинском сквере у памятника Кириллу и Мефодию в Москве.