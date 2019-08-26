Агитация ямальских "единороссов" появилась на стендах об угрозе терроризма

Агитацию кандидатов в депутаты от "Единой России" в Ямало-Ненецком автономном округе разместили на стенде с информацией о терроризме. Фото из городского департамента образования опубликовали в своей группе коммунисты столицы Ямала, передает корреспондент Накануне.RU.

На стенде "Терроризм - угроза обществу" находятся лисовки кандидатов в депутаты гордумы, а также выдвиженца от "ЕР" в Законодательное собрание ЯНАО по Салехардскому одномандатному избирательному округу №1.

Листовками заклеена социально значимая информация о действиях, которые следует предпринимать при угрозе теракта. В то же время некоторые пользователи иронизируют на тему того, что такая агитация выглядит двусмысленно.