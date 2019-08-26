В Екатеринбурге в годовщину трагедии на Уктусе совершено еще одно жестокое убийство

В Екатеринбурге совершено жестокое убийство девушки. Все случилось в доме на улице Благодатская, 53, где находится почтовое отделение.

Как рассказала Накануне.RU местная жительница, труп был найден вчера. По ее словам, перед убийством девушку изнасиловали, а затем разбили голову, в результате чего она скончалась. По одним данным, тело нашли в подвале, по другим - в одной из квартир.

Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев по данному происшествию.

Примечательно, что преступление было совершено через год после другого нашумевшего убийства. В конце августа прошлого года на Уктусских горах неизвестный мужчина с налобным фонариком расстрелял двух девушек, а тела оттащил в лес. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, убийцу не нашли до сих пор.