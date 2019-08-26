17 Сентября 2020
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Визит депутатов в школы Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска высоко оценили готовность школ к учебному году

В Нижневартовске депутаты думы, представители администрации и молодежного парламента в преддверии нового учебного года проверили, как к нему готовы несколько школ, сообщили Накануне.RU в пресс-центре мэрии.

Одну из остановок сделали в школе № 14. Своих учеников образовательный центр примет в обновлённом виде: в здании провели косметический ремонт обеденного зала столовой, рекреаций третьего и четвертого этажей, учебных кабинетов, актового зала, а также частично обновили мебель.Для проведения уроков купили современные учебно-наглядные пособия, теллурий, цифровое пианино, сенсорный микшер, ноутбуки, интерактивный киоск и прочее. С Для обеспечения доступности и безопасности в школе установили тактильные таблички, световые маяки, настенные громкоговорители. Депутаты обратили внимание на стоянку перед школьным забором. По мнению народных избранников, территорию необходимо привести в порядок.

Ещё одну остановку участники рабочей поездки сделали в Гимназии № 1, где за лето также сделали ремонт. Например, приведены в порядок раздевалки, частично установлены новые окна. Есть и изменения в учебном плане. В этом году начнёт работать проект "Атмосфера": с помощью специального оборудования ученики смогут самостоятельно создавать модели достопримечательностей города, округа, страны, а после делать выставки. Председатель комитета думы по социальным вопросам Павел Лариков отметил, что все школы города в сентябре откроют свои двери и примут учеников.

"Надо сказать, что на подготовку школ были задействованы как бюджетные деньги, так и частично средства, выделенные из фондов депутатов разных уровней. Я думаю, что ребятам будет интересно учиться, ведь их ждут новые открытия", - сказал политик.

Визит депутатов в школы Нижневартовск(2019)|Фото: Администрация Нижневартовска

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Депутаты Нижневартовска высоко оценили готовность школ к учебному году

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Теги: Максим Клец, школы



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