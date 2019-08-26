94% российских школ и детских садов прошли приемку в МЧС

За неделю до начала учебного года (в 2019 г. оно приходится на понедельник, 2 сентября) МЧС отчиталось о готовности учебных заведений к приему детей.

По данным ведомства, надзорными органам МЧС России принято 49 731 образовательное учреждение – это 94% от всех таких заведений.

Между тем, через неделю после начала учебного года во многих образовательных заведениях пройдет единый день голосования, и в рамках подготовки к нему тоже проходят проверки.

"Вместе с этим ведется планомерная работа по обеспечению безопасности в единый День голосования 8 сентября 2019 г. Проводятся внеплановые проверки мест проведения выборов. В целом на текущий момент проверено свыше 23 тыс. зданий (54% от общего числа)", - сообщил на совещании по подготовке к сезону первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.