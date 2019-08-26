17 Сентября 2020
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пожарная сигнализация (2016) | Фото:Накануне.RU

94% российских школ и детских садов прошли приемку в МЧС

За неделю до начала учебного года (в 2019 г. оно приходится на понедельник, 2 сентября) МЧС отчиталось о готовности учебных заведений к приему детей.

По данным ведомства, надзорными органам МЧС России принято 49 731 образовательное учреждение – это 94% от всех таких заведений.

Между тем, через неделю после начала учебного года во многих образовательных заведениях пройдет единый день голосования, и в рамках подготовки к нему тоже проходят проверки.

"Вместе с этим ведется планомерная работа по обеспечению безопасности в единый День голосования 8 сентября 2019 г. Проводятся внеплановые проверки мест проведения выборов. В целом на текущий момент проверено свыше 23 тыс. зданий (54% от общего числа)", - сообщил на совещании по подготовке к сезону первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

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94% российских школ и детских садов прошли приемку в МЧС

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Теги: мчс, подготовка к школе, приемка, учебные заведения



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