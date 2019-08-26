Пушилин подписал указ о порядке выезда за границу отдельных должностных лиц ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин издал указ о порядке согласования отдельными категориями должностных лиц выезда за пределы ДНР, сообщается на официальном сайте главы республики.

Порядок распространяется на руководителей органов исполнителей власти и иных органов, подчиненных главе ДНР, а также их заместителей. Должностные лица обязаны при желании выехать за пределы ДНР написать письменное заявление, в котором должны указать, в частности, цель, продолжительности выезда, пункт назначения. Необходима виза своего руководителя, а также виза председателя правительства ДНР или кого-то из заместителей. Заявление подается на рассмотрение главе ДНР.

Причиной такого порядка, вероятно, является предотвращение похищений на территории, захваченной Украиной. Ранее такие случаи на Украине происходили с бывшими чиновниками Крыма и республик Донбасса.