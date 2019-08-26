Приостановлена разработка самолета для перевозки сверхтяжелых ракет на Восточный

Разработка самолета Ил-596 для перевозки на космодром Восточный блоков для сверхтяжелой ракеты, предназначенной для полетов к Луне, приостановлена.

Об этом сообщил представитель Экспериментального машиностроительного завода Мясищева Артем Арутюнов.

Заказчиком проекта выступал Роскосмос. По словам Арутюнова, с начала года работа была приостановлена, передает РИА Новости.

При этом он отметил, что никакого эскизного и технического проекта, как писали в СМИ, подготовлено не было, речь шла о концептуальном проектировании.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сверхтяжелая ракета "Енисей" будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога.

Пока проект "Енисей", предназначенный для полетов на Луну, существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством.