17 Сентября 2020
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полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге устроили ещё один пикет у здания полиции из-за изнасилования девушки

В Екатеринбурге активисты устроили ещё один одиночный пикет у здания полиции из-за изнасилования девушки, передаёт корреспондент Накануне.RU. На этот раз около здания городского УМВД на улице Фрунзе, 74.

Как пояснила вышедшая на пикет активистка "Левого фронта" Ксения, в СМИ появилась информация об изнасиловании девушки тремя сотрудниками МВД.

"Дело, возможно, расследуется недостаточно тщательно. Один из них уже отпущен под домашний арест. Возможно, дело могут "спустить на тормозах", опять никто об этом не узнает. Мы выступаем против беспредела полиции в целом. В том числе и в этом случае, потому что он произошел в Екатеринбурге. Я пришла выразить свою гражданскую позицию и привлечь внимание общественности", - заявила девушка.

одиночный пикет у здания полиции на Фрунзе, 74(2019)|Фото: Накануне.RU

Как добавил координатор "Левого Фронта" по Екатеринбургу Денис Шумихин, они хотят привлечь внимание общественности, потому что сотрудники правопорядка "позволяют себе такие вещи, имеющие уголовное преследование".

"Ввиду последних событий, которые происходили в Москве, мы видели, с каким остервенением, с какой звериной жестокостью избивали молодых ребят, которые вышли высказать свое мнение в своей стране, мирные и безоружные. Несмотря на то, что прозвучала информация в СМИ, что это была девушка с низким социальным статусом, это не дает право сотрудникам правопорядка вести себя подобным образом", - отметил он.

одиночный пикет у здания полиции на Фрунзе, 74(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, инцидент произошёл 18 августа. Сотрудников патрульно-постовой службы УМВД Екатеринбурга подозревают в том, что они изнасиловали девушку в патрульной машине. Якобы сотрудники правопорядка поймали её возле сауны, где она оказывала интимные услуги за деньги.

Также сегодня днём в уральской столице пенсионерка вышла на одиночный пикет к зданию полиции в районе Уралмаш с плакатом "Полиция - не место для насильников и преступников!". Однако пикет продлился считанные минуты - к активистке сразу подошли сотрудники ОП №15.

Добавим, ситуацию с задержанием полицейских по обвинению в изнасиловании ранее прокомментировали в МВД. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, в Екатеринбург для проверки информации направлены сотрудники ГУСБ МВД России. Будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка состоянию работы с личным составом и действиям руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях, а виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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В Екатеринбурге устроили ещё один пикет у здания полиции из-за изнасилования девушки

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Теги: полиция, сотрудники, пикет, МВД, изнасилование



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