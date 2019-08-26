"Почему молчат МВД, СК, власти, церковь?" О конфликте вокруг "Супрематического креста" высказался блогер-урбанист

О тлеющем конфликте вокруг екатеринбургского арт-объекта "Супрематический крест" высказался блогер-урбанист Илья Варламов. Напомним, ранее против восстановления работы художника Покраса Лампаса выступили радикально настроенные православные активисты, заявившие, что "топтать крест" недопустимо. В числе прочего, представители общественности высказывали угрозы в адрес художника.

Огромный "Супрематический крест" появился на площади Первой Пятилетки в рамках фестиваля Стенограффия. Дорожники попытались замазать изображение во время ремонтных работ. Губернатор региона и мэр города быстро остановили уничтожение арт-объекта, художник согласился восстановить его - работы должны были начаться сегодня. Чтобы не подогревать конфликт, Покрас Лампас отложил визит в Столицу Урала.

Варламов в своем блоге напомнил, что крест на этой площади и ранее образовывался орнаментом плитки, а также призвал оценить поведение активистов с точки зрения закона.

"И самое опасное в этой ситуации, что все молчат. Молчит руководство РПЦ и все церковные чиновники. Мне как атеисту хотелось бы узнать: вы серьёзно считаете, что рисунок в форме креста без малейшего намека на религию является символом веры, по которому нельзя ходить? Может быть, и перекрёстки теперь запретим и везде сделаем круговое движение? (...) Молчит полиция. Чувак на видео явно неадекватен, публично говорит, что готов совершить преступление и сесть. Я понимаю, это не так страшно, как написать что-то плохое про Путина или выйти на митинг. Но, мне кажется, представителям правоохранительных органов тоже надо высказать свою позицию на этот счёт. Можно ли вот так публично угрожать людям в Екатеринбурге или нет? Где позиция МВД, СК, прокуратуры? Ну и хотелось бы услышать позицию городских властей. Что у вас вообще в Екатеринбурге происходит? А пока с их молчаливого согласия происходит беспредел. Он очень быстро прогрессирует как раз в атмосфере молчаливого согласия властей", - написал Варламов.

По его мнению, если сегодня не дать оценку деятельности подобных активистов, завтра будет поздно.

Отметим, что один из активистов (на фото), в частности, грозился "залить кровью" спорную площадь и был готов сесть за это в тюрьму.