Истребитель ВВС Испании упал в Средиземное море – пилот погиб

Истребитель испанских ВВС C-101 разбился в провинции Мурсия, недалеко от авиабазы Сан-Хавьер. По данным издания El Mundo, пилот погиб.

Самолет упал в Средиземное море по пока невыясненной причине. Изначально министерство обороны сообщало, что пилот мог катапультироваться, и несколько судов направились в район крушения. Там было обнаружено тело военного летчика.

Истребители C-101 скоро будут сняты с вооружения испанских ВВС – до середины 2022 года. им на смену придут более современные самолеты, на покупку которых планируется потратить 225 млн евро.